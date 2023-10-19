Тема побутового насилля не має бути табуйованою. Медійні персони все частіше зізнаються про пережитий досвід, що допомагає іншим жінкам розповідати їхні історії та залишати токсичні стосунки позаду. 24 Канал зібрав зірок, які вже розповіли про те, з чим стикнулися.

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Євгенія Емеральд

Снайперка, відома за позивним "Жанна д'Арк", розійшлась з чоловіком у липні, але розповіла про це на початку жовтня. Сьогодні жінка зізналась, що потерпала від домашнього насилля. Євгенія опублікувала відео, в якому звучать погрози вбивством, образи від її колишнього чоловіка.

Міла Нітіч

Через повномасштабну війну співачка виїхала у Польщу, де знайшла своє кохання. Так їй здавалося спочатку. Пізніше виявилось, що обранець зірки має алкогольну залежність. Чоловік ображав співачку, відправляв її до України, забороняв працювати та забирав подарунки.

Важливо! Якщо ви потерпаєте від домашнього насилля, не мовчіть. За допомогою ви можете звернутися до Національної поліції України (102), швидкої медичної допомоги (103), існує безплатна лінія для жертв домашнього насилля (15-47), цілодобова гаряча лінія безплатної правової допомоги (0800213103).

Валентина Марініна

Актор Костянтин Войтенко і танцівниця Валентина Марініна розлучилися ще минулого року, але вже у вересні 2023 дівчина вперше зізналась про пережите домашнє насилля. Вона розповіла, що колишній чоловік бив її, знущався та застосовував всі види насильства: від фінансового до психологічного. Синці загоїлися швидко, але психологічні травми Валентина загоювала у кабінетах психотерапевтів понад 5 років. Тепер вона почувається вільною.

Анна Неплях

Співачка й володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2021" розповідала, що була жертвою домашнього насилля. Після довгих стосунків коханий чоловік почав підіймати на неї руку. Анна тоді пішла на бокс, щоб мати виправдання на випадок запитань від близьких, звідки в неї синці.

Ольга Сумська

Домашнє насилля акторка переживала ще у першому шлюбі з Євгеном Паперним. Чоловік зловживав алкоголем, а одного разу у стані сп'яніння підняв на дружину руку. Паперний і сам визнавав, що така ситуація справді трапилась. Зараз колишня пара знайшла спільну мову, вони часто працюють разом.

DJ Madonna

Діджейка пережила домашнє насилля у шлюбі зі співаком Олегом Кензовим. Наталія Ярмоленко розповідала, що чоловік часто ревнував, намагався знайти докази зради та бив дружину. За словами артистки, Кензов побив її старшого сина від попередніх стосунків, який прийшов заступитись за матір. Випадки побиття ставалися кілька разів, Наталія пробачала Олегу до 2018 року, коли той пішов до іншої дівчини. Це її врятувало. Сам Кензов називає всі її заяви брехнею.

Ксенія Мішина

Акторка не раз розповідала про токсичні стосунки з колишнім коханим, батьком її сина Платона. Коли Ксенія завагітніла, чоловік запропонував їй одружитися. Та у спільному житті показав справжнє обличчя – почав принижувати, змушував йти працювати попри вагітність і токсикоз, тиснув на неї через фінанси, ревнував. Потім почав піднімати руку. Після однієї з вистав тоді вже колишній Мішиної прийшов до неї в театр п'яним, побив її та спустив зі сходів.

Саша Бо

Історія колишнього подружжя шокувала мало не найбільше, адже до цього кожен демонстрував бездоганну картинку сім'ї на своїх сторінках. Та в інтерв'ю Єфросиніній блогерка розповіла, що пережила психологічне насилля – вона чула приниження через булімію, фінанси, успіх її блогу, сім'ю. Сам Ігор Пустовіт заявив, що у нього був стокгольмський синдром (коли жертва прив'язується до кривдника). За його словами, Саша також його ображала через зовнішність, часто зривалась на дітей. Зараз Саша Бо заміжня вдруге та чекає третю дитину.

Надія Матвєєва

Ведуча 14 років терпіла домашнє насилля, але не як дружина, а як дитина. Її батько був залежним від алкоголів, тому часто приходив додому п'яним, скандалив та бив маму. Тоді жінки були максимально незахищеними: у міліції відповідали викликати їх лише тоді, коли буде пряма загроза життю.

Оля Полякова

Співачка у підлітковому віці перебувала в аб'юзивних стосунках. Хлопець дуже її ревнував та скандалив навіть через погляд у бік офіціанта. Коли вона вирішила піти від бойфренда, той підпалив квартиру Олі. Згодом чоловіки, яких він найняв, спіймали дівчину під нічним клубом й жорстоко побили. Травми потім відобразились на її слуху.

Катерина Бужинська

Співачка вийшла заміж у 18 років за продюсера, старшого за неї на 20 років. Він підіймав руку на дружину і змушував зробити аборт, коли зірка завагітніла. Катерина зізналась, що думала, що сама винна у чомусь. Та жертвам насилля варто пам'ятати, що у цих ситуаціях винен тільки кривдник.