"Мінус 22 кілограми": Олена Мозгова кардинально схудла за пів року

Продюсера та донька знаменитого композитора Миколи Мозгового – Олена, наважилась змінити свою зовнішність. Їй вдалось схуднути на 22 кілограми, і результати перевтілення вражають!

Про зміни у фігурі 47-річна Олена Мозгова повідомила у мережі напередодні. Вона опублікувала фото до та після схуднення, і усі фанати були захоплені.

До слова Дружина "Холостяка" показала, як виглядає через рік після пологів: "Дрищ, анорексія"

Перше фото, датоване 1 травня 85 кг, друге – 7 листопада, 63 кілограми. Ну що сказати... 85 на мої 162 сантиметри – це точно забагато, роботи над собою за рік я провела багато. І моя зламана нога і хребет першими сказали мені дякую за мінус 22 кілограми,

– повідомила Мозгова.

Продюсерка додала, що бути чи не бути "у формі" – це не доля, а ваш вибір. А все інше вона вважає просто відмовками, адже знає по собі. У коментарях шанувальникам вона зазначила, що підтримувала частково кето-дієту. Вона повністю відмовилась від цукру, хлібу, каш та картоплі.

Showbiz 24 не рекомендує читачам вдаватись до будь-яких серйозних дієт без рекомендацій вашого сімейного лікаря.

У фотопорівнянні на першому знімку жінка сидить у джинсах, червоному худі та в кепці, а на іншому фото – у чорних штанах-кльош, футболці та зі стильними окулярами і чорними ботфортами.



Олена Мозгова поділилась секретом схуднення / Фото з фейсбуку продюсерки

​Читайте також Схудла Адель зачарувала мережу новим знімком в образі Білосніжки

Реакція мережі

Фанати залишились вражені витримкою і силою духу Олени Мозгової, тому засипали її мотиваційними коментарями: