Казкова фотосесія відбулась нещодавно і, ймовірно, саме в такому образі зірка з'явиться у відеоролику. Вона одягнула розкішну червону сукню Вів'єн Вествуд, доповнила образ діамантовими прикрасами, тримаючи в руках стигле червоне яблуко.
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Адель у казковому образі Білосніжки / Фото з інстаграму співачки
Володарка 15 статуеток "Греммі" одразу викликала фурор на своїй сторінці у фотоблогу – зараз її фото оцінили понад 5 мільйонів користувачів інстаграму. Автором знімку стала Raven B. Varona, яка раніше вже знімала Адель.
Також зірка опублікувала короткий тизер до кліпу у чорно-білих тонах.
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Під тизером до нього співачка написала: "Відпочила та перезавантажилася! Відчуваю себе готовою до 2022, попереду так багато всього. Схвильована, що ви це побачите".
Що відомо про останній альбом Адель
- Свою нову платівку зірка випустила наприкінці 2021 року під назвою "30". До цього вона презентувала впродовж кар'єри три інших альбоми, які символізували етапи її дорослішання та вік: "19" (2008 рік), "21" (2011 рік), "25" (2015 рік).
- До нового альбому "30" увійшло 12 композицій, одну з них вона презентувала раніше та зірвала усі музичні чарти – Easy on me. Разом з цим вона презентувала новий кліп.
- У своїх композиціях зірка оспівує важкий період розлучення, який припав на останні 6 років з її колишнім чоловіком Саймоном Конеккі, а також розповідає про моменти материнства та виховання.