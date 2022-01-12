Об изменениях в фигуре 47-летняя Елена Мозговая сообщила в сети накануне. Она опубликовала фото до и после похудения, и все фанаты были восхищены.
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Первое фото, датированное 1 мая, 85 кг, второе – 7 ноября, 63 килограмма. Ну что сказать... 85 на мои 162 сантиметра – это точно многовато, работы над собой за год я провела много. И моя сломанная нога и позвоночник первыми сказали мне спасибо за минус 22 килограмма,
– сообщила Наоми.
Продюсер добавила, что быть или не быть "в форме" – это не судьба, а ваш выбор. А все остальное она считает просто отговорками, ведь знает по себе. В комментариях поклонникам она отметила, что придерживалась частично кето-диеты. Она полностью отказалась от сахара, хлеба, каш и картофеля.
В фотосравнении на первом снимке женщина сидит в джинсах, красном худи и в кепке, а на другом фото – в черных брюках-клеш, футболке и со стильными очками и черными ботфортами.
Елена Мозговая поделилась секретом похудения / Фото из фейсбука продюсера
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Реакция сети
Фанаты остались поражены выдержкой и силой духа Елены Мозговой, поэтому засыпали ее мотивационными комментариями:
- "Классно теперь выглядите! Девушка!";
- "Это вроде два разных человека! Думаю, за этот период не только вес, но и мышление очень изменилось...";
- "Красавица! Всегда люблю и люблю разную";
- "Красавица";
- "Вы большая молодец. Какую надо иметь силу воли, выдержку. Я с каждого понедельника начинаю...";
- "И там, и там красивая";
- "Главное, что в душе. Но если для физического состояния лучше. Это все в наших руках и мозгах. Но победа над собой – на лицо. Молодчина";
- "Ничего нет невозможного для женщины!".