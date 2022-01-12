Об изменениях в фигуре 47-летняя Елена Мозговая сообщила в сети накануне. Она опубликовала фото до и после похудения, и все фанаты были восхищены.

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Первое фото, датированное 1 мая, 85 кг, второе – 7 ноября, 63 килограмма. Ну что сказать... 85 на мои 162 сантиметра – это точно многовато, работы над собой за год я провела много. И моя сломанная нога и позвоночник первыми сказали мне спасибо за минус 22 килограмма,

– сообщила Наоми.

Продюсер добавила, что быть или не быть "в форме" – это не судьба, а ваш выбор. А все остальное она считает просто отговорками, ведь знает по себе. В комментариях поклонникам она отметила, что придерживалась частично кето-диеты. Она полностью отказалась от сахара, хлеба, каш и картофеля.

Редакция Showbiz 24 не рекомендует читателям прибегать к каким-либо серьезным диетам без рекомендаций вашего семейного врача.

В фотосравнении на первом снимке женщина сидит в джинсах, красном худи и в кепке, а на другом фото – в черных брюках-клеш, футболке и со стильными очками и черными ботфортами.

Елена Мозговая поделилась секретом похудения / Фото из фейсбука продюсера

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Реакция сети

Фанаты остались поражены выдержкой и силой духа Елены Мозговой, поэтому засыпали ее мотивационными комментариями: