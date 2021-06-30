Відомо, що у зіркової пари Софі та Джо було два весілля – одне 2 травня 2019 року в Лас-Вегасі, де дівчина приміряла весільний комбінезон українського бренду BEVZA. А вже через два місяці вона зіграла пишне весілля у колі рідних та друзів у Франції.

Цікаво У пошуках "фантастичного партнера": Дженніфер Еністон зізналась, чи хоче вийти заміж

Весілля Софі Тернер

Гучне та романтичне дійство зіркові друзі та сама пара згадують досі – для свята Софі Тернер пошили ексклюзивну сукню від Louis Vuitton, автором якого став креативний директор Ніколя Гескьер. Інша, приталена сукня належала бренду Corbin Gurkin. Весільна церемонія проходила на території замку, а свідками нареченого Джо Джонаса стали його зіркові брати – Нік та Кевін.

З нагоди річниці весілля Софі та Джо опублікували декілька зворушливих та надзвичайно теплих знімків зі свята. На них можна побачити ранок нареченої, перший танець зірок, менш офіційні весільні образи пари, весільний торт, виступ братів Джонас і територію розваг на весіллі.

"Я в шоці… Чорт, минуло вже 2 роки!" – емоційно підписала фото Софі Тернер.



"Найкращі 2 роки мого життя. Люблю тебе, Софі" – ласкаво підписав свої фото Джо Джонас.

Весілля Софі Тернер і Джо Джонаса: фото з інстаграмів зірок