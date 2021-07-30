Успішна супермодель Ірина Шейк часто ділиться з підписниками своїми архівними фото. Так вона демонструє кадри, з яких тільки починалась її кар'єра. Днями зірка опублікувала нові світлини на особистій сторінці в інстаграмі.

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Архівні фото Ірини Шейк

Супермодель позувала перед об'єктивом повністю оголеною, у відвертих вбраннях та топлес. Вона розпустила волосся та вклала його пишними хвильками, а на обличчі зробила макіяж. Зірка підкреслила очі чорним олівцем та нафарбувала губи бордовою помадою.

Автором модної зйомки Ірини Шейк став покійний Пітер Бірд – легендарний фотограф, художник та мандрівник. Він помер у квітні 2020 року.

Пітер Бірд спочатку фотографував дику природу, адже певний час жив в Африці. Також він робив оригінальні альбоми – складав колажі з фото та власних записів і прикрашав сторінки склом чи пір'ям. Був одним з перших знаменитостей, які боролися за порятунок природи.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

Прихильники бурхливо реагують на фото Ірини Шейк, зроблені 10 років тому: