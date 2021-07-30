Успешная супермодель Ирина Шейк часто делится с подписчиками своими архивными фото. Так она демонстрирует кадры, с которых только начиналась ее карьера. На днях звезда опубликовала новые фотографии на личной странице в инстаграме.
Смотрите также Ирина Шейк не хочет отношений с Канье Уэстом, – СМИ
Архивные фото Ирины Шейк
Супермодель позировала перед объективом полностью обнаженной, в откровенных нарядах и топлесс. Она распустила волосы и уложила его пышными волнами, а на лице сделала макияж. Звезда подчеркнула глаза черным карандашом и накрасила губы бордовой помадой.
Автором модной съемки Ирины Шейк стал покойный Питер Бирд – легендарный фотограф, художник и путешественник. Он умер в апреле 2020 года.
Питер Бирд сначала фотографировал дикую природу, ведь некоторое время жил в Африке. Также он делал оригинальные альбомы – составлял коллажи из фото и собственных записей и украшал страницы стеклом или перьями. Был одним из первых знаменитостей, которые боролись за спасение природы.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Реакция сети
Поклонники бурно реагируют на фото Ирины Шейк, сделанные 10 лет назад:
- "Огонь";
- "Богиня";
- "Это любовь";
- "Ты красавица";
- "Безупречная".