Популярна українська співачка Настя Каменських не припиняє ділитися кадрами з відпочинку на Мальдівах. Вона оприлюднила нові кадри в рожевій сорочці та мінішортах.

Разом з Потапом популярна українська співачка Настя Каменських відпочиває на Мальдівах. Практично щодня вона хизується новими світлинами та відео в райському куточку. Зірка опублікувала чергову серію фото на особистій інстаграм-сторінці.

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Знаменитість зробила нові знімки на пляжі. Вона бігла босоніж по піску біля океану, а позаду були високі пальми. Настя Каменських заплющила очі та усміхалась, очевидно, зимова відпустка стала для неї неперевершеною.

Перед камерою співачка позувала в ніжно-рожевій смугастій сорочці на довгий рукав. Також вона вдягнула мінішорти з джинсової тканини та з рожевими кишенями. Вбрання вдало підкреслило ідеальну фігуру зірки та дозволило їй похизуватися стрункими засмаглими ніжками.

Образ Насті Каменських доповнив сріблястий тонкий браслет на руці та світлий манікюр. Довге кучеряве волосся артистка розпустила. На обличчі вона зробила легкий макіяж. Співачка підкреслила очі тонкими стрілками й нафарбувала губи блиском.

"Солодкий ранок… Хочу запам'ятати кожну секунду перебування в цьому навдивовижу красивому місці", – написала Настя Каменських під світлинами.



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських