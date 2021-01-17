Популярная украинская певица Настя Каменских не прекращает делиться кадрами с отдыха на Мальдивах. Она обнародовала новые кадры в розовой рубашке и минишортах.

Вместе с Потапом популярная украинская певица Настя Каменских отдыхает на Мальдивах. Практически каждый день она щеголяет новыми фотографиями и видео в райском уголке. Звезда опубликовала очередную серию фото на личной инстаграм-странице.

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Знаменитость сделала новые снимки на пляже. Она бежала босиком по песку у океана, а сзади были высокие пальмы. Настя Каменских закрыла глаза и улыбалась, очевидно, зимний отпуск стал для нее непревзойденным.

Перед камерой певица позировала в нежно-розовой полосатой рубашке с длинным рукавом. Также она надела минишорты из джинсовой ткани и с розовыми карманами. Наряд удачно подчеркнул идеальную фигуру звезды и позволил ей похвастаться стройными загорелыми ножками.

Образ Насти Каменских дополнил серебристый тонкий браслет на руке и светлый маникюр. Длинные вьющиеся волосы артистка распустила. На лице она сделала легкий макияж. Певица подчеркнула глаза тонкими стрелками и накрасила губы блеском.

"Сладкое утро... Хочу запомнить каждую секунду пребывания в этом удивительно красивом месте", – написала Настя Каменских под фотографиями.



Настя Каменских / Фото с инстаграма Насти Каменских



Настя Каменских / Фото с инстаграма Насти Каменских