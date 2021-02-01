Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі показав, як привітав свою кохану Шерон Фонсеку з днем народження. Мільйонер підготував для дівчини рожевий великий торт та кульки.

Джерело: інстаграм Джанлуки Ваккі

Джанлука Ваккі, відомий за прізвиськом "танцюючий мільйонер", привітав свою кохану Шерон Фонсеку з днем народження.

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Фото з дня народження Шерон Фонсеки

Бізнесмен Джанлука Ваккі по-справжньому підготувався до дня народження матері його дитини. Він підготував великий рожевий багатоярусний торт, де було написане ім'я іменинниці, букет квітів та інші маленькі солодощі. Також мільйонер прикрасив кімнату рожевими кульками.

Джанлука Ваккі показав фото з коханою. На ньому Шерон Фонсека позує у в'язаному светрі пудрового кольору та чорних латексних штанах. Вона розпустила волосся й зробила легкий макіяж. Поряд стоїть її коханий в джинсовій куртці.

Мільйонер також присвятив зворушливі слова для Шерон й назвав дівчину королевою. "З днем народження, кохання моє! 3 роки і 10 днів тому ми зустрілися вперше, і я все ще досі не усвідомлюю, яке благословення Бог надіслав мені того дня. Сьогодні у нас є Блу Єрусалима, і в нашій родині постійно зростає любов. Я кохаю тебе, моя королево, більше, ніж вчора, менше, ніж завтра".



Джанлука Ваккі і Шерон Фонсека / Фото з інстаграму Джанлуки Ваккі