Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович 2 февраля отпраздновала день рождения младшей дочери Озиан. Девочке исполнился 1 год. Звездная мама поделилась с поклонниками яркими фотографиями из семейного праздника.

Источник: инстаграм Милы Йовович

Мила Йовович часто на личной странице в Инстаграме публикует фотографии детей. Она обожает делиться с поклонниками новостями из личной жизни, рассказывает об успехах дочери. Артистка не обошла вниманием один из самых счастливых дней в своей жизни.

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2 февраля 2020 года Мила Йовович в третий раз стала мамой. Она родила дочь, которую назвала Озиан. Актриса отметила, что кроха сделала этот сложный год невероятно счастливым.

"Озиан сделала этот сумасшедший год таким ярким и полным любви! Она всегда вызывает улыбку на наших лицах. Мы очень любим маленькую принцессу и спасибо, что она есть в нашей жизни!", – написала в публикации Мила.

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Праздничные фото дочери Милы Йовович

По случаю дня рождения актриса испекла праздничный торт. Йовович сделала несколько фото с десертом, где также позировали ее старшие дочери – Эвер и Дешиел.

Маленькая Озиан позировала в праздничном платье и наслаждалась тортом, который приготовили специально для нее. Мила испекла не только вкусный, но и полезный десерт, о чем рассказала в посте.

"Я старалась сделать этот торт здоровым, а не полностью "сахарным". Удивительно, но Озиан решила быть порядочным барышней и даже не перевернула торт. Она почти не прикоснулась к нему. Возможно, стоило выбрать сахарную версию?", – спросила подписчиков актриса.

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