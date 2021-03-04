Відома голлівудська акторка українського походження Міла Йовович зворушливо привітала чоловіка з днем народження. 56 років виповнилося британському режисеру Полу Андерсону.

Знаменита голлівудська акторка Міла Йовович 4 березня відсвяткувала день народження свого чоловіка – британського режисера і продюсера Пола Андерсона.

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Міла Йовович привітала чоловіка

Акторка українського походження оприлюднила кумедні знімки із святкування. У четвер, 4 березня, Полу Андерсону виповнилося 56 років. З цієї нагоди Міла Йовович приготувала великий торт. Вона влаштувала невелику фотосесію зі смаколиком.

Для святкування Міла Йовович обрала ніжний образ. Вона позувала перед камерою в білій блузці з чорним принтом. Акторка гарно вклала волосся й зробила макіяж. Зірка підкреслила очі чорними стрілками й нафарбувала губи червоною помадою.

Під фото Міла Йовович привітала коханого з днем народження, а також присвятила йому зворушливі слова: "Кожен день ти доводиш, що ти найбільш неймовірна людина, друг та коханець. Я не можу передати словами, як багато ти означаєш для мене та наших дітей. Сказати, що я виграла у лотерею "найкращий чоловік", – означає нічого не сказати. Ти дійсно неймовірний. Щодня ти сповнений кохання, сповнений поваги, сповнений любов'ю до життя".

Знаменитість додала, що хотіла б, щоб Пол щодня почувався таким щасливим, яким він робить її. Вона розповіла, що чоловік може встати на пів години раніше, щоб приготувати коханій чай, або відкласти роботу, аби поїхати в подорож з сім'єю.

Боже мій, я так тебе кохаю! Ти моє все. Я не знаю, як віддячити тобі за час, турботу, енергію і кохання, які ти вкладаєш у родину. І, до речі, я тебе кохаю. З днем народження, моє кохання,

– написала Міла Йовович.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Прихильники акторки приєдналися до привітань Пола Андерсона: