Известная голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович трогательно поздравила мужа с днем рождения. 56 лет исполнилось британскому режиссеру Полу Андерсону.

Знаменитая голливудская актриса Мила Йовович 4 марта отпраздновала день рождения своего мужа – британского режиссера и продюсера Пола Андерсона.

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Мила Йовович поздравила мужа

Актриса украинского происхождения обнародовала забавные снимки с празднования. В четверг, 4 марта, Полу Андерсону исполнилось 56 лет. По этому случаю Мила Йовович приготовила большой торт. Она устроила небольшую фотосессию с лакомством.

Для празднования Мила Йовович выбрала нежный образ. Она позировала перед камерой в белой блузке с черным принтом. Актриса красиво уложила волосы и сделала макияж. Звезда подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы красной помадой.

Под фото Мила Йовович поздравила любимого с днем рождения, а также посвятила ему трогательные слова: "каждый день ты доказываешь, что ты самый невероятный человек, друг и любовник. Я не могу передать словами, как много ты значишь для меня и наших детей. Сказать, что я выиграла в лотерею "лучший мужчина", – значит ничего не сказать. Ты действительно невероятен. Каждый день ты полон любви, полон уважения, полон любви к жизни".

Знаменитость добавила, что хотела бы, чтобы Пол каждый день чувствовал себя таким счастливым, каким он делает ее. Она рассказала, что муж может встать на полчаса раньше, чтобы приготовить любимой чай, или отложить работу, чтобы поехать в путешествие с семьей.

Боже мой, я так тебя люблю! Ты мое все. Я не знаю, как отблагодарить тебя за время, заботу, энергию и любовь, которые ты вкладываешь в семью. И, кстати, я тебя люблю. С днем рождения, моя любовь,

– написала Мила Йовович.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям Полу Андерсону: