"Вона знає, що підтримує російську церкву": священик з Хмельниччини втягнув Мілу Нітіч у скандал

У селі Заставці, що на Хмельниччині, розгорівся скандал довкола церкви, яка належала УПЦ МП. Місцевий священник вирішив, що проводитиме служіння "старослов'янською мовою з українським акцентом", тобто російською. Він підробив підписи парафіян, серед яких опинилася співачка Міла Нітіч.

"Незалежний" священник Іван Задвірний буцімто організував збори релігійної громади, де майже 300 людей підтримали його ініціативу. Задля переконання він підробив підпис української артистки Міли Нітіч, яка родом з сусіднього селища Стара Синява.

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Священник МП підробив підпис Міли Нітіч

"На Старосинявщині в селі Заставці священник Іван Задвірний у свято опустився до великого навмисного гріха – підробки документів зборів релігійної громади. Частина людей зі списку вже заявили про підробку їхніх підписів, частина не могла бути присутніми на "зборах", бо перебувала далеко за межами Старосинявщини", – написав Юрій Кравчук.

Схоже, він мав на увазі й МІлу Нітіч, яка давно живе в Києві. У підробленому списку співачка під номером 178. Загалом таких підписів аж 293, тож у селі Заставці триває "перевірка у межах звернень громадян", повідомляє Обозреватель. Кримінальне провадження поки не відкрили.

Священик на Хмельниччині підробив підпис Міли Нітіч / Фото з фейсбуку Юрія Кравчука

До речі, ім'я Міли Нітіч привернуло увагу користувачі фейсбуку. Дехто підтвердив, що 7 квітня, у день нібито зборів релігійної громади, вона була в Києві, і пожартував, що папірець на підпис співачці надсилали поштою:

"А Міла Нітіч знає, що вона підтримує російську церкву?";

"Хто був присутній, є запитання. Міла Нітіч співала?";

"Я підписана на неї в інстаграмі. Бачу, вона в Києві вчора була. Цікаво, чи їй "Новою Поштою" передавали цей папір для підписання, чи вона спеціально приїжджала";

"Зрозуміло, що список готувався і підписувався заздалегідь. Тільки от люди, які його "підписували", про це навіть не підозрюють".