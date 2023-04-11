"Независимый" священник Иван Задворный якобы организовал собрание религиозной общины, где почти 300 человек поддержали его инициативу. Ради убеждения он подделал подпись украинской артистки Милы Нитич, которая родом из соседнего поселка Старая Синява.

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Священник МП подделал подпись Милы Нитич

"На Старосинявщине в селе Заставцы священник Иван Задворный в праздник опустился к великому умышленному греху – подделке документов собрания религиозной общины. Часть людей из списка уже заявили о подделке их подписей, часть не могла присутствовать на "сборах", потому что находилась далеко за пределами Старосинявщины ", – написал Юрий Кравчук.

Похоже, он имел в виду и Милу Нитич, которая давно живет в Киеве. В поддельном списке певица под номером 178. Всего таких подписей аж 293, так что в селе Заставцы продолжается "проверка в рамках обращений граждан", сообщает Обозреватель. Уголовное дело пока не открыли.

Священник на Хмельнитчине подделал подпись Милы Нитич / Фото из фейсбука Юрия Кравчука

Кстати, имя Милы Нитич привлекло внимание пользователи фейсбука. Некоторые подтвердили, что 7 апреля, в день якобы собрания религиозной общины, она была в Киеве, и пошутил, что бумажку на подпись певице присылали по почте:

"А Мила Нитич знает, что она поддерживает русскую церковь?";

"Кто присутствовал, есть вопросы. Мила Нитич пела?";

"Я подписана на нее в инстаграме. Вижу, она в Киеве вчера была. Интересно, передавали ли ей "Новой почтой" эту бумагу для подписания, специально ли она приезжала";

"Понятно, что список готовился и подписывался заранее. Только вот люди, которые его "подписывали", об этом даже не подозревают".