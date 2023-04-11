"Незалежний" священник Іван Задвірний буцімто організував збори релігійної громади, де майже 300 людей підтримали його ініціативу. Задля переконання він підробив підпис української артистки Міли Нітіч, яка родом з сусіднього селища Стара Синява.

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Священник МП підробив підпис Міли Нітіч

"На Старосинявщині в селі Заставці священник Іван Задвірний у свято опустився до великого навмисного гріха – підробки документів зборів релігійної громади. Частина людей зі списку вже заявили про підробку їхніх підписів, частина не могла бути присутніми на "зборах", бо перебувала далеко за межами Старосинявщини", – написав Юрій Кравчук.

Схоже, він мав на увазі й МІлу Нітіч, яка давно живе в Києві. У підробленому списку співачка під номером 178. Загалом таких підписів аж 293, тож у селі Заставці триває "перевірка у межах звернень громадян", повідомляє Обозреватель. Кримінальне провадження поки не відкрили.

Священик на Хмельниччині підробив підпис Міли Нітіч / Фото з фейсбуку Юрія Кравчука

До речі, ім'я Міли Нітіч привернуло увагу користувачі фейсбуку. Дехто підтвердив, що 7 квітня, у день нібито зборів релігійної громади, вона була в Києві, і пожартував, що папірець на підпис співачці надсилали поштою:

"А Міла Нітіч знає, що вона підтримує російську церкву?";

"Хто був присутній, є запитання. Міла Нітіч співала?";

"Я підписана на неї в інстаграмі. Бачу, вона в Києві вчора була. Цікаво, чи їй "Новою Поштою" передавали цей папір для підписання, чи вона спеціально приїжджала";

"Зрозуміло, що список готувався і підписувався заздалегідь. Тільки от люди, які його "підписували", про це навіть не підозрюють".