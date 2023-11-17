Міла Нітіч розсекретила, як заробила на квартиру в Ірпені: до чого тут Янукович і Пугачова

Українська співачка Міла Нітіч чесно розповіла, що заробила на квартиру в Ірпені завдяки концертам на передвиборчій кампанії Віктора Януковича.

Також Міла змогла придбати власне житло за кошти, які вона отримала на конкурсі "Нова хвиля" у 2009 році від Алли Пугачової.

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Міла Нітіч сказала, за які кошти купила житло

Співачка поділилась, що придбала квартиру в Ірпені за кошти із виступів, які отримувала під час передвиборчої кампанії президента-втікача Віктора Януковича у 2009 році. Також в цю суму входили 50 тисяч доларів, які вручила їй Алла Пугачова під час конкурсу "Нова хвиля". Відомо, що квартира має площу – 93 квадратних метри.

У 2009 році, коли ми повернулися з Нової хвилі, ми отримали приз від Алли Борисівни – 50 тисяч доларів. І після цього в нас була передвиборча кампанія. Тоді ми співали за Віктора Януковича. Не буду це приховувати. Чого боятися це говорити, якщо це був 2009 рік,

– поділилась Нітіч.

Артистка розповіла, що певну роль у придбанні квартири на Київщині зіграв музичний продюсер Володимир Бебешко. За словами Нітіч, спершу експродюсер дав кошти на соціальне житло в Хмельницькому, звідки вона походить. Згодом житло в рідному місті Міла продала та вклала кошти в квартиру в Ірпені. Дівчині було тоді лише 18 років.

У цій квартирі десь до 19-го року жив мій тато з сім'єю, а потім я вирішила, що я хочу своє житло. Оскільки я на той момент прожила вже дев'ять років у Києві, а в мене нічого свого не було. І ми були на межі розриву з Володимиром Володимировичем Бебешком. Я продаю цю квартиру і роблю перший внесок у квартиру в Ірпені,

– зізналась знаменитість.

Міла зазначила, що продала своє житло в Ірпені навесні 2023 року за 88 тисяч доларів. Ці кошти вона планує вкласти в розвиток музичної кар'єри.

Зараз для мене той період, коли мені потрібно почати заходити в проєкт, робити пісні. Реанімувати і зробити ребрендинг, з'явитися в медіапросторі, – додала зірка.

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