Также Мила смогла приобрести собственное жилье за деньги, которые она получила на конкурсе "Новая волна" в 2009 году от Аллы Пугачевой.

Ого Мила Нитич шокировала признанием об отношениях с абьюзером: "Зашла в отношения с алкоголиком"

Мила Нитич сказала, за какие средства купила жилье

Певица поделилась, что приобрела квартиру в Ирпене за средства из выступлений, которые получала во время предвыборной кампании беглого президента Виктора Януковича в 2009 году. Также в эту сумму входило 50 тысяч долларов, которые вручила ей Алла Пугачева во время конкурса "Новая волна". Известно, что квартира имеет площадь – 93 квадратных метра.

В 2009 году, когда мы вернулись с Новой волны, мы получили приз от Аллы Борисовны – 50 тысяч долларов. И после этого у нас была предвыборная кампания. Тогда мы пели за Виктора Януковича. Не буду это скрывать. Чего бояться это говорить, если это был 2009 год,

– поделилась Нитич.

Артистка рассказала, что определенную роль в приобретении квартиры в Киевской области сыграл музыкальный продюсер Владимир Бебешко. По словам Нитич, сначала экспродюсер дал средства на социальное жилье в Хмельницком, откуда она родом. Впоследствии жилье в родном городе Мила продала и вложила деньги в квартиру в Ирпене. Девушке было тогда всего 18 лет.

В этой квартире где-то до 19 года жил мой папа с семьей, а потом я решила, что я хочу свое жилье. Поскольку я на тот момент прожила девять лет в Киеве, а у меня ничего своего не было. И мы были на грани разрыва с Владимиром Владимировичем Бебешко. Я продаю эту квартиру и делаю первый вклад в квартиру в Ирпене,

– призналась знаменитость.

Мила отметила, что продала свое жилье в Ирпене весной 2023 года за 88 тысяч долларов. Эти средства он планирует вложить в развитие музыкальной карьеры.

Сейчас для меня тот период, когда мне нужно начать заходить в проект, делать песни. Реанимировать и сделать ребрендинг, появиться в медиапространстве, – добавила звезда.

Мила Нитич дала интервью: смотрите видео онлайн

Что известно о Миле Нитиче