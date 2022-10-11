Міла Куніс зі сльозами розповіла про реакцію доньки на те, що вона наполовину українка: відео

11 жовтня 2022 , 13:41
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Джерело:

Happy Sad Confused

Зірка Голлівуду Міла Куніс народилася й до 8 років жила в Україні, в Чернівцях. Її донька Ваєт лише нещодавно дізналася, що через походження матері вона теж наполовину українка. Реакція дівчинки мало не довела акторку до сліз.

У Міли Куніс двоє дітей від Ештона Кутчера – 8-річна Ваєт і 5-річний Димитрій. Дівчинка вже знає про війну в Україні, і, як з'ясувалося, дуже радіє тому, що теж пов'язана з цією країною.

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Як донька Міли Куніс відреагувала на те, що вона наполовину українка

Моя донька каже: "В Україні зараз війна?" Я кажу: "Так". "А хіба ти не з України?" Я кажу: "Так". "То я наполовину українка?" Я кажу: "Так". Вона: "Так!" Вона була така горда, це був такий момент. У мене аж сльози навертаються,
– пригадала Міла Куніс і мало не розплакалася. 

Варто зауважити, що своїм українським походженням Міла Куніс пишалася не завжди. Як з'ясувалося, на початку кар'єри вона брехала американцям, що росіянка. Зірка нібито робила це лише тому, що їй було "виснажливо" кожного разу показувати, де Україна на карті. Натомість коли у США чули про Росію, відповідали: "О, ми знаємо цю країну".

Однак після 24 лютого в ній пробудилася любов до України. "Боже мій, мені ніби шматок серця вирвали", – коментувала Міла Куніс у лютому.

Цікаво Міла Куніс ніколи не розмовляла українською мовою: акторка назвала причину

Як Міла Куніс допомагає Україні у війні

  • На початку березня Міла Куніс разом з чоловіком Ештоном Кутчером відкрила збір для допомоги біженцям з України. Зіркове подружжя віддало 3 мільйони доларів з власної кишені, а їхні фани дотисли суму до 35 мільйонів доларів.
  • За такий значний вклад у перемогу України їм особисто подякував президент Зеленський. Він був вражений рішучістю акторів і наголосив, що вони надихають весь світ. 
  • На церемонії Оскара 2022 Міла Куніс виступила з надихаючою промовою про стійкість українців. 
  • У жовтні голлівудська актриса закликала світ більше реагувати на війну в Україні й не втрачати чутливість. Вона боїться, що люди звикнуть до цинічних дій Росії.
Автор: Марина Джура