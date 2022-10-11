Міла Куніс зі сльозами розповіла про реакцію доньки на те, що вона наполовину українка: відео

Зірка Голлівуду Міла Куніс народилася й до 8 років жила в Україні, в Чернівцях. Її донька Ваєт лише нещодавно дізналася, що через походження матері вона теж наполовину українка. Реакція дівчинки мало не довела акторку до сліз.

У Міли Куніс двоє дітей від Ештона Кутчера – 8-річна Ваєт і 5-річний Димитрій. Дівчинка вже знає про війну в Україні, і, як з'ясувалося, дуже радіє тому, що теж пов'язана з цією країною.

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Як донька Міли Куніс відреагувала на те, що вона наполовину українка

Моя донька каже: "В Україні зараз війна?" Я кажу: "Так". "А хіба ти не з України?" Я кажу: "Так". "То я наполовину українка?" Я кажу: "Так". Вона: "Так!" Вона була така горда, це був такий момент. У мене аж сльози навертаються,

– пригадала Міла Куніс і мало не розплакалася.

що своїм українським походженням Міла Куніс пишалася не завжди. Як з'ясувалося, на початку кар'єри вона брехала американцям, що росіянка . Зірка нібито робила це лише тому, що їй було "виснажливо" кожного разу показувати, де Україна на карті. Натомість коли у США чули про Росію, відповідали: "О, ми знаємо цю країну".Однак після 24 лютого в ній пробудилася любов до України. "Боже мій, мені ніби шматок серця вирвали", – коментувала Міла Куніс у лютому.

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Як Міла Куніс допомагає Україні у війні