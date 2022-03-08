Міка Ньютон святкувала 36-річчя: вона забажала те, що й інші 40 мільйонів українців

Українська співачка Міка Ньютон зараз проживає у Польщі, де має чимало планів, як допомогти тимчасово переміщеним людям. Зокрема у надскладних умовах вона відсвяткувала свій 36-й день народження.

Свято артистка відзначала 5 березня, тоді ж вона й опублікувала допис, у якому розповіла про "будні війни". За її словами, це найбожевільніший день народження, який у неї коли-небудь був.

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"...Я його запам'ятаю на все життя. Я прокинулася в Польщі з таким болем у серці за свою країну! Я тут, щоб допомогти своїй сім'ї, друзям та українському народу. Я планую створити фонд для підтримки онкохворих, які втратили все і все ще потребують лікування в Україні під час війни. Я хочу допомогти українським жінкам з дітьми, яким довелося залишити будинок з однією сумкою і бігти... Літнім людям, які залишили все своє життя позаду. Це найважчий час у їхньому житті, і я сподіваюся, що ви зробите пожертву", – розповіла Міка Ньютон.

А щодо святкового побажання, то вона дуже хоче, аби ця жахлива війна закінчилася.

Що Бог зупинить Путіна, який вбиває українців. Все більше і більше дітей та звичайних людей помирають на вулицях без причини. Моє серце болить, але ми маємо залишатися сильними один для одного. Слава Україні!

– написала Міка.

Зазначимо, що у коментарях Міку Ньютон привітали багато іноземних колег, які побажали їй щастя та миру в Україні. Наразі невідомо, де саме у Польщі проживає співачка і з ким їй вдалось виїхати з країни.



Міка Ньютон виїхала в Польщу / Скриншот з інстаграм-сторіс

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