Міка Ньютон пригадала, як її змушували розмовляти російською: "Цього не розуміла"

Українська співачка Міка Ньютон народилась на заході України, тож російської мови не вчила. Але коли почала займатись кар'єру, часто примусово переходила на російську.

Співачка Міка Ньютон після початку повномасштабної війни почала замислюватись про те, як її змушувати вчити російську мову. Зірка народилась на Івано-Франківщині, тож ця мова була їй незнайома й чужа.

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Міка Ньютон про примусовий перехід на російську

Виконавиця зізналась, що її називали "бандерівкою" та примушували вчити російську мову, писати нею пісні. Перший альбом Міки Ньютон був російськомовним.

Я зараз думаю, наскільки мене тоді ламали й пропаганда була російської мови. Я ж з заходу України, я українськомовна. Я не вчила російську в школі. Коли мені було 15 років, я вступила до естрадно-циркового. Я пам'ятаю, коли я пішла вчитися, все було російською. Я одна була, хто говорив українською. Я пам'ятаю, писала російські конспекти українськими літерами,

– зізналась зірка.

Міка поділилась, що тоді піддалась впливу дорослим та досвідченим продюсерам: "Я багато аналізувала, і думаю, наскільки в нас, у мене були суперпроукраїнські пісні, ну захід Україна, і наскільки мене красиво ламали. Мені було 15. Кому ти віриш? Дорослим людям, вони знають як краще. Тоді як, всі мріяли потрапити до Росії. А чому? Гроші. Всі хотіли робити бізнес. Я дитина, цього не розуміла".

Співачка додала, що тепер злиться на себе за те, що не відстоювала свої бажання. Сьогодні їй не хочеться співати свої ж пісні, написані російською.

Я замислююся, як співати ці російські пісні. Я розумію, що їх знають, серіал "Кадети", хтось прийде на концерт, захотів би їх почути. Мені зараз взагалі неприємно співати російською,

– зізналася Міка Ньютон.