Михайло Заливако розповів, чому Анну Богдан на "Холостяку" вважали маніпуляторкою

Герой 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" дав інтерв'ю у програмі "Слава+" на "Люкс ФМ". Чоловік розповів багато цікавих деталей поза проєктом, а також поділився думками про свою обраницю Анну Богдан. Зокрема й про те, що вона – сильна духом дівчина, а таких на екрані не люблять.

Михайло Заливако зізнався, що Анна хоч його і вразила на першій вечірці, але після першого побачення не справила жодного враження. Дівчина в інтерв'ю згодом сама зізналась, що дуже обережно впускає у своє життя людей, тому не була одразу відкритою до Михайла.

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Наше перше спілкування було "не альо". І якби була можливість, я б після першої вечірки відправив її додому. Вона була дуже стриманою, бачив по її міміці. Дозовано розмовляла і не хотіла відповідати на запитання. Чому її називають маніпуляторкою? Бо з нею не жили. Більш ніжної дівчини, аніж Аня, я не знаю,

– "відрізав" Михайло Заливако.

Окрім того, він зазначив, що захоплюватися сильними людьми – не модно. За його словами, найчастіше глядачу імпонує сумний образ, який чимось на нього схожий. Анна не плакала, не казала Михайлу, як сильно його кохає. Він думає, що саме тому її не змогли полюбити.

Це та інші деталі з життя пари дивіться у шоу "Слава+":

Що ще цікавого Михайло розповів в інтерв'ю: