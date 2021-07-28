Після завершення проєкту Михайло Заливако та Анна Богдан з'їхалися. Пара всюди з'являлася разом і не розлучалась на довго. Днями бізнесмен вирушив у подорож Україною з учасниками попередніх сезонів шоу "Холостяк" – Нікітою Добриніним, Сергієм Мельником і Дмитром Черкасовим. Красень публічно зізнався, що вже сумує за коханою.

До теми Михайло Заливако розкрив секрет успішних стосунків: нові миловидні фото з Анною Богдан

Дивуюся самому собі. Я почав сумувати. Дуже цікаве відчуття, навіть прикольне якесь… Не думав, що в мене це буде так сильно. Тому, хто цього не відчував, раджу,

– написав Михайло Заливако.

Допис він доповнив архівними фото з Анною Богдан, які не показував раніше. Пара влаштувала пристрасну зйомку біля Дніпра. Схоже, відбулась вона після того, як закохані покаталися на яхті, яка красується на задньому фоні.

Переможниця "Холостяка" одягнена у світлі джинси з високою талією, білий топ на тонких бретелях і босоніжки на масивній підошві. Тоді як Заливако постав у шортах з квітковим принтом і темно-синій футболці. На камеру він пристрасно цілував і міцно обіймав обраницю.

Михайло Заливако з Анею Богдан / Фото з інстаграму "Холостяка"

Михайло Заливако з Анею Богдан / Фото з інстаграму "Холостяка"

До слова, пара публікує не лише романтичні, а й кумедні фото. Вони показують "живі" кадри з реального життя, змушуючи публіку повірити, що на проєкті "Холостяк" вони знайшли справжнє кохання, а не стосунки за контрактом.