Пара з романтичного шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако та Анна Богдан продовжують розвивати стосунки. Вони подорожують, влаштовують прогулянки та побачення, відвідують фестивалі. Закохані не забувають ділитися яскравими світлинами з шанувальниками.

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Нові фото Богдан та Заливаки

Цього разу Анна Богдан показала, як "дуркує" з "Холостяком". Вона позувала перед камерою на ліжку, розмахуючи руками й ногами. Натомість Михайло спокійно сидів перед своєю обраницею та усміхався.

Для нових фото переможниця проєкту обрала стильний повсякденний аутфіт. Дівчина постала в білому топі та блакитних джинсах. Анна розпустила кучеряве волосся та зробила легкий макіяж. Натомість Михайло приміряв шорти з принтом та синю футболку.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальники поділилися враженнями від ефектних світлин у коментарях під публікацією: