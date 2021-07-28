После завершения проекта Михаил Заливако и Анна Богдан съехались. Пара повсюду появлялась вместе и не расставалась на долго. На днях бизнесмен отправился в путешествие по Украине с участниками предыдущих сезонов шоу "Холостяк" – Никитой Добрыниным, Сергеем Мельником и Дмитрием Черкасовым. Красавец публично признался, что уже скучает по любимой.

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Удивляюсь самому себе. Я начал скучать. Очень интересное ощущение, даже прикольное какое-то... не думал, что у меня это будет так сильно. Тому, кто этого не чувствовал, советую,

– написал Михаил Заливако.

Сообщение он дополнил архивными фото с Анной Богдан, которые не показывал раньше. Пара устроила страстную съемку возле Днепра. Похоже, состоялась она после того, как влюбленные покатались на яхте, которая красуется на заднем фоне.

Победительница "Холостяка" одета в светлые джинсы с высокой талией, белый топ на тонких бретелях и босоножки на массивной подошве. Тогда как Заливако предстал в шортах с цветочным принтом и темно-синей футболке. На камеру он страстно целовал и крепко обнимал избранницу.

Михайло Заливако с Аней Богдан / Фото из инстаграма "Холостяка"

Михайло Заливако с Аней Богдан / Фото из инстаграма "Холостяка"

К слову, пара публикует не только романтические, но и забавные фото. Они показывают "живые" кадры из реальной жизни, заставляя публику поверить, что на проекте "Холостяк" они нашли настоящую любовь, а не отношения по контракту.