Михайло Панчишин переміг у "Голосі країни-13": бурхлива реакція мережі на тріумф військового

29 жовтня відбувся фінал 13 сезону популярного вокального шоу "Голос країни-13". Знімання проєкту вперше відбувалися за кордоном – в Польщі.

І переможцем шоу став Михайло Панчишин, який входив до команди Артема Пивоварова. Глядачі по-різному відреагували на перемогу військовослужбовця. Деякі висловили йому слова вдячності та виокремили його талант, тоді як інші вважають перемогу Михайла несправедливою.

До теми Переможець 13 сезону "Голосу країни" – Михайло Панчишин

Суперфінал "Голосу країни-13"

Всього за титул "Голосу країни" боролися 8 учасників. Втім, фаворитами глядачів стали двоє військових – Юрій Городецький з команди Наді Дорофєєвої та Михайло Панчишин з команди Артема Пивоварова. У суперфіналі вони продемонстрували свій талант, виконавши пісні, які захопили тренерів і публіку під час "сліпих прослуховувань".

Так, Михайло заспівав авторський трек "Невідомий герой", а Юрій вразив виконанням композиції "Києве мій". Зрештою, за результатами глядацьких голосувань переможцем став Михайло Панчишин.

Суперфінал "Голосу країни-13": дивіться відео

Реакція мережі

Чимало людей підтримало Михайла та щиро за нього пораділи.

"Пишаюсь воїном, голосом співучої України!";

"Гарно сказав, перемогли ЗСУ та два талановиті воїни. Хлопці, дякуємо";

"Переможець військовий і це правильно! Інші хай готуються до іншого сезону. Слава ЗСУ";

"Вітаю Михайла та Артема з перемогою! Чоловіча енергія зашкалювала навіть через екран телефону";

"Гідний переможець нашої країни. Перемогли ЗСУ! Слава нашим героям".

Однак інші глядачі висловили своє невдоволення перемогою Михайла, зазначивши, що вона несправедлива.

"Максимально несправедливо, що він став переможцем. Співає він жахливо! Воював і кричить про це на кожному кроці, це просто жесть. Окрім понтів в ньому немає нічого. Не заслуговує бути в фіналі, а тим більше на перемогу... Більше не дивитимусь це ШОУ";

"Сезон несправедливості! Вокалісти зрозуміють";

"Христина та Владислав — унікальні, самобутні голоси та мої переможці";

"Для мене переможницею є Христина";

"Я не хейтер, однак точно можу сказати, що були учасники набагато сильніше. Так чи інакше — вітаю!"

"Це був сезон розчарування. Ганьба! Христина — переможець".

Водночас перемогу Михайла прокоментував продюсер шоу Володимир Завадюк. Він наголосив: ""Голос країни" завжди про час, в якому живемо. Перемогли ЗСУ. Гордість. І вдячність всім учасникам та тренерам. І нашим глядачам, що з нами через роки".

Михайло Панчишин: що відомо