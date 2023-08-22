Відтак 24 Канал зібрав усе, що відомо про переможця 5 сезону "Х-Фактора". Тож про шлях Дмитра на шоу, його життя після проєкту та про те, чим він займається зараз – читайте далі.

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Дмитро Бабак: коротка біографія

Хлопець родом з Луганської області. Коли він ще був дитиною, його мама вирушила на пошуки додаткових грошей за кордон, відтак про Дмитра подбали бабуся з дідусем.

Хлопець виявив свою пристрасть до вокалу доволі в ранньому віці – у 8 років. Однак після того, як закінчив дев'ять класів, пішов вчитися на слюсаря з ремонту авто. Втім, бажання мати музичну кар'єру привели Дмитра до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, де той з відзнакою здобув спеціальність "естрадний спів".

Участь в "Голосі країни"

Перед участю в "Х-Факторі", Дмитро у 2013 році вийшов на сцену "Голосу країни". У сліпих прослуховуваннях хлопець виконав пісню Garou, яка називається Gitan. Тоді до нього повернулися троє суддів: Тіна Кароль, Олександр Пономарьов та Святослав Вакарчук. Бабак пішов в команду до останнього. Хлопець пройшов до етапу супербоїв, однак там він поступився місцем Христині Соловій.

Дмитро Бабак у шоу "Голос країни": дивіться відео онлайн

Участь в "Х-Факторі"

Спершу Дмитро невдало заспівав на сцені шоу у Донецьку, втім йому все ж дали другий шанс. Вже на кастингу в місті Дніпро (тоді воно називалося Дніпропетровськ) хлопець виконав композицію J'ai peur з мюзиклу "Ромео і Джульєтта" та почув 4 "Так".

Дмитро Бабак на шоу "Х-Фактор": дивіться відео онлайн

Діма потрапив до команди хлопців 14-25 років під керівництвом відомої грузинської співачки Ніно Катамадзе. Участь в шоу йшла напрочуд добре. Тож, так він дійшов до фіналу "Х-Фактора", де захопив публіку своїм виконанням пісні Булата Окуджави "Молитва", переспівавши тріо "Екстрім" і здобувши перемогу у проєкті.

Дмитро Бабак у фіналі шоу "Х-фактор 5": дивіться відео онлайн

Життя після шоу

Після проєкту Дмитро одразу ж із головою поринув у роботу. Він записав альбом та зняв кілька кліпів. Однією із найпопулярніших пісень Бабака на той час була композиція "Хто без тебе я".

Дмитро Бабак – "Хто без тебе я": дивіться відео онлайн

У 2018 році разом з іншою українською співачкою Тетяною Піскарьовою брав участь у Національному відборі на Євробачення від Білорусі. Однак на конкурс вони все ж таки не поїхали. У 2019 році Дмитро представив Україну на "Слов'янському Базарі". На ютуб-каналі артиста є відеовлоги, які той знімав під час своєї участі в конкурсі.

Влог Дмитра Бабака зі "Слов'янського Базару": дивіться відео онлайн

Згодом Дмитро відкрив у Києві музичну студію, де ділився з учнями власним фантастичним талантом та навчав естрадно-джазового ремесла.

Дмитро Бабак після початку повномасштабного вторгнення

У знак підтримки України Дмитро у день початку великої війни опублікував пост в соціальних мережах. Переїхавши з Києва до Чернівців, він охоче волонтерив. Співак навіть хотів вступити до лав територіальної оборони, але йому відмовили. Натомість він став на військовий облік. Окрім цього, артист писав вірші, які публікував у своїх соцмережах. Згодом він презентував новий трек "Птаха чорна".

Дмитро Бабак – "Птаха чорна": дивіться відео онлайн

До того ж Дмитро брав активну участь у благодійних концертах. Ще під час перебування на "Х-факторі" Бабак виявляв неабиякий інтерес до футболу. Відтак, після початку повномасштабного вторгнення, він грав у численних благодійних футбольних матчах.

Однак у серпні 2022 року артист відверто зізнався, що велика війна негативно вплинула на його музичну творчість. Згодом Дмитро розповів, що закінчив курси перукарів і тепер працює в салоні. Вже у квітні цього року він став ведучим на радіо та бере інтерв'ю в українських зірок. Ба більше, Дмитро Бабак тепер проводить відкриті лекції.

Як змінився Дмитро Бабак: дивіться фото