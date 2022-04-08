Власник мережі ресторанів "Привіт" на час війни перетворив заклади на волонтерські штаби, де готують їжу для бійців тероборони, нацгвардії та лікарень. На продукти та зарплату для працівників Михайло збирав кошти, однак про зібрані пожертви не звітував, як це роблять інші люди.

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Михайло Кацурін про збір коштів для приготування їжі

Разом з колишньою дружиною та партнеркою по бізнесу Дашею Кацуріною ресторатору вдалося зібрати майже 2 400 000 гривень, понад 30 тисяч доларів на paypal та понад 11 тисяч доларів криптовалютою.

Михайло подякував усім, хто допоміг зібрати цю суму, показав відео з одного з ресторанів, де зараз готують для українських захисників. Однак про свою поїздку в Іспанію, яку активно обговорюють в мережі, нічого не відповів.

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Та навіть після цього допису підписники Кацуріна продовжують вимагати, щоб той показав фото чеків. Також їх цікавить, чи справді він зараз в Іспанії і якщо так, то як вдалося виїхати з країни під час воєнного стану.