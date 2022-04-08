Владелец сети ресторанов "Привет" во время войны превратил заведения в волонтерские штабы, где готовят еду для бойцов терробороны, нацгвардии и больниц. На продукты и зарплату для работников Михаил собирал средства, однако о собранных пожертвованиях не отчитывался, как это делают другие люди.

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Михаил Кацурин о сборе средств для приготовления пищи

Вместе с бывшей женой и партнершей по бизнесу Дашей Кацуриной ресторатору удалось собрать почти 2 400 000 гривен, более 30 тысяч долларов на paypal и более 11 тысяч долларов криптовалютой.

Михаил поблагодарил всех, кто помог собрать эту сумму, показал видео из одного из ресторанов, где готовят для украинских защитников. Однако о своей поездке в Испанию, активно обсуждаемой в сети, ничего не ответил.

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И даже после этого сообщения подписчики Кацурина продолжают требовать, чтобы тот показал фото чеков. Также их интересует, действительно ли он сейчас в Испании и если да, то как удалось уехать из страны во время военного положения.