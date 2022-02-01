"Ми загралися з дуетом": Позитив зізнався, хто був ініціатором розпаду "Время и Стекло"

Гурт "Время и Стекло" здобув шалену популярність за час кар'єри, але несподівано розпався у 2020 році. Лиш зараз Позитив зізнався, хто першим запропонував зупинити кар'єру.

Колишній учасник дуету "Время и Стекло" Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) пригадав розпад колективу. Він розповів, хто прийняв рішення завершити кар'єру одного з найпопулярніших російськомовних гуртів.

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Хто був ініціатором розпаду "Время и Стекло"

Позитив вперше зізнався, що розпад гурту зініціювала Надя Дорофєєва. Вона довгий час мріяла про початок сольної кар'єри.

Всі дівчатка, що працюють в групах, хочуть бути сольними артистками. У нас була розмова, коли Надя сказала: "Ми загралися з дуетом, закриваймо наш проєкт і йдемо далі". Вона мені просто сказала: я хочу йти сольно. Як мені здавалося, це дурна ідея, я б міг ще попрацювати в групі, я думаю, що і Надя,

– поділився репер.



"Время и Стекло" / Фото з інстаграму гурту

Та таке рішення Наді Дорофєєвої не могло зіпсувати стосунки колишніх солістів "Время и Стекло". Вони залишаються близькими друзями.

"У нас дружні стосунки. Паралельно з цим ми компаньйони й партнери по успіху. Ми працюємо в одній студії, я чую будь-які демки, які вона записує, колаборації. Часто вона може запитати мою думку, і мені приємно. Те ж саме по моїх треках, які я збираюся випускати, – я ставлю їй і питаю думку", – розповів Позитив.

Розпад "Время и Стекло"

11 березня 2020 року дует "Время и Стекло" офіційно заявив про свій розпад після 10 років успішної кар'єри.

Через довгий час артисти Позитив та Надя Дорофеєва, екссолісти "Время и Стекло" розповіли, чим займатимуться після розпаду гурту. Надя заявила про сольну кар'єру, а Позитив планував продовжити участь в гурті Mozgi.

Колишні учасники групи також роздумували про новий склад групи. Надя Дорофеєва зазначила, що їй не хотілося б, щоб усі пісні колективу зникли разом з "Время и Стекло". Та Позитив додав, що вони – не "ВІА Гра", бо цього разу замінити слід буде і хлопця, і дівчину.