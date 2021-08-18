Меган Маркл і принц Гаррі перебувають в США, проте реагують на всі важливі події, які відбуваються у світі. Вони не змогли оминути увагою захоплення Афганістану талібами та висловили підтримку афганському народу.

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Меган Маркл і принц Гаррі про захоплення Афганістану Подружжя опублікувало заяву на сайті власного благодійного фонду Archewell. Зараз світ дуже крихкий.Ми всі відчуваємо біль через ситуацію в Афганістані, ми втратили дар мови,

– написала пара. Також Гаррі та Меган згадали про складну ситуацію на Гаїті та новий штам коронавірусу, який продовжує забирати життя людей: "Ми глибоко вбиті горем, спостерігаючи за складною гуманітарною ситуацією на Гаїті та загрозою її посилення після землетрусу. Залишаємося наляканими, бо є свідками глобальної кризи в галузі охорони здоров'я, яка погіршується новими штамами COVID-19.

Ми закликаємо вас приєднатися до нас і підтримати низку організацій, що виконують важливу роботу. Ми також закликаємо тих, хто має масштабний вплив і може швидко просувати гуманітарні діалоги, які мають відбутися восени цього року на багатосторонніх зустрічах, таких як Генеральна Асамблея ООН і саміт лідерів G20".

Зазначимо, принц Гаррі двічі був в Афганістані за 10 років служби в британській армії. Тоді він закликав ветеранів збройних сил шукати підтримки один в одному, оскільки ситуація в країні постійно загострюється.



Принц Гаррі в Афганістані у 2008 році / Фото Getty Images



Принц Гаррі в Афганістані у 2014 році / Фото Getty Images

Угруповання "Талібан" захопило владу в Афганістані. Тепер місцеві мешканці змушені жити в страху, адже бойовики відомі жорстокими покараннями. Будь-хто може стати жертвою їхніх розправ. Що відбувається з народами Афганістану зараз та як змінюється країна – дізнавайтеся тут.