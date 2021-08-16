Столиця Кабул наразі перебуває у жахливій напрузі: президент Афганістану втік з країни, усі банки, торгові центри та інші установи закриті, а по місту патрулюють блок-пости з талібами. Чимало людей змогли покинути країну на літаках, але маса жителів досі перебуває в аеропорту та чекає порятунку.

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Знаменитості з Афганістану, Пакистану та інших країн висловили занепокоєння ситуацією та опублікували щемливі дописи у соцмережах.

Малала Юсафзай

У 2021 році пакистанська правозахисниця теж стала жертвою бойовиків, які "полювали" на неї через бажання мати доступ до освіти. Її важко поранили, втім, змогли вивезти у Велику Британію. З того часу вона стала лауреаткою Нобелівської премії миру та 16-річною мала змогу виступити у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

"Ми у повному шоку спостерігаємо, як Талібан бере під свій контроль Афганістан. Я дуже переживаю за жінок, меншин та захисників із прав людей. Глобальні, регіональні та місцеві держави повинні закликати до негайного припинення вогню, надати термінову гуманітарну допомогу і захистити біженців і цивільних осіб", – написала Малала у твіттері.

Зара Пірзада

Пакистанська модель Зара Пірзада відреагувала на події у сусідній країні. Жінка побачила відеоролики, як люди у страху намагаються покинути країну, і не змогла стримати емоцій.

"Покинутий народ відчайдушно намагається втекти у якесь безпечне місце. Вони знають, що їх в Афганістані чекає тепер лише смерть і жорстокість", – написала модель в інстаграм-сторіз.



Зара Пірзада про події в Афганістані / Фото з інстаграм-сторіз моделі

Асефа Бхутто Зардарі

Громадська діячка та донька політика Асефа написала у своєму твіттері, що "Світ підвів чоловіків, жінок і дітей Афганістану".

"Із жахом спостерігаю за подіями в Афганістані. Нехай усіх помилує Господь", – написала жінка.

Сарват Ґілані

Пакистанська модель та акторка Сарват закликала усіх людей молитись за порятунок афганських дітей і жінок, поширивши допис менеджерки зі справ імігрантів Фархат Попаль.

Сьогодні темний день для всього Афганістану. "Талібан" зміг дійти до Кабулу. Будь ласка, помоліться за усіх дітей та жінок Афганістану,

– написала зірка.



Сарват Ґілані​ про події в Афганістані / Фото з інстаграм-сторіз моделі

Сабах Бано Малік

Письменниця та комедійна зірка Сабах опублікувала низку дописів в інстаграм-сторіз задля інформування підписників про ситуацію в Афганістані.

"Якщо ви підтримували Палестину, ви повинні підтримати Джамму і Кашмір (штат на півночі Індії, – Showbiz 24). Ви повинні підтримати і Афганістан. Вільна Палестина. Вільний Джамму і Кашмір. Вільний Афганістан. Вони окуповані, попри свою волю. Вони окуповані людьми, які ігнорують їхню гідність, і хто приймає рішення за них. А також, хто забирає у них головні людські права. Неймовірно болить", – написала жінка.



Сабах Бано Малік поділилась емоціями через події в Афганістані / Фото з інстаграм-сторіз Сабах

Ріа Чакраборті

Індійська акторка Ріа Чакраборті теж висловила жаль з приводу становища жінок в Афганістані.

"У той час, як жінки в усьому світі борються за рівність в оплаті праці, жінок в Афганістані продають – вони стали розмінною монетою. Вбита горем, коли бачу стан справ у жінок і меншин в Афганістані. Закликаємо світових лідерів протистояти цьому! Жінки теж люди", – написала акторка.



Ріа Чакраборті про події в Афганістані / Фото з інстаграм-сторіз акторки