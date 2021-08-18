Меган Маркл и принц Гарри находятся в США, однако реагируют на все важные события, которые происходят в мире. Они не смогли обойти вниманием захват Афганистана талибами и выразили поддержку афганскому народу.
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Меган Маркл и принц Гарри о захвате Афганистана
Супруги опубликовали заявление на сайте собственного благотворительного фонда Archewell.
Сейчас мир очень хрупкий. Мы все чувствуем боль из-за ситуации в Афганистане, мы потеряли дар речи,
– написала пара.
Также Гарри и Меган вспомнили о сложной ситуации на Гаити и новом штамме коронавируса, который продолжает уносить жизни людей: "Мы глубоко убиты горем, наблюдая за сложной гуманитарной ситуацией на Гаити и угрозой ее усиления после землетрясения. Остаемся напуганными, потому что являемся свидетелями глобального кризиса в области здравоохранения, который ухудшается новыми штаммами COVID-19.
Мы призываем вас присоединиться к нам и поддержать ряд организаций, выполняющих важную работу. Мы также призываем тех, кто имеет масштабное влияние и может быстро продвигать гуманитарные диалоги, которые должны состояться осенью этого года на многосторонних встречах, таких как Генеральная Ассамблея ООН и саммит лидеров G20".
Отметим, принц Гарри дважды был в Афганистане за 10 лет службы в британской армии. Тогда он призвал ветеранов вооруженных сил искать поддержки друг в друге, поскольку ситуация в стране обостряется.
Принц Гарри в Афганистане в 2008 году / Фото Getty Images
Принц Гарри в Афганистане в 2014 году / Фото Getty Images