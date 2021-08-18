Меган Маркл и принц Гарри находятся в США, однако реагируют на все важные события, которые происходят в мире. Они не смогли обойти вниманием захват Афганистана талибами и выразили поддержку афганскому народу.

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Меган Маркл и принц Гарри о захвате Афганистана

Супруги опубликовали заявление на сайте собственного благотворительного фонда Archewell.

Сейчас мир очень хрупкий. Мы все чувствуем боль из-за ситуации в Афганистане, мы потеряли дар речи,

– написала пара.

Также Гарри и Меган вспомнили о сложной ситуации на Гаити и новом штамме коронавируса, который продолжает уносить жизни людей: "Мы глубоко убиты горем, наблюдая за сложной гуманитарной ситуацией на Гаити и угрозой ее усиления после землетрясения. Остаемся напуганными, потому что являемся свидетелями глобального кризиса в области здравоохранения, который ухудшается новыми штаммами COVID-19.

Мы призываем вас присоединиться к нам и поддержать ряд организаций, выполняющих важную работу. Мы также призываем тех, кто имеет масштабное влияние и может быстро продвигать гуманитарные диалоги, которые должны состояться осенью этого года на многосторонних встречах, таких как Генеральная Ассамблея ООН и саммит лидеров G20".

Отметим, принц Гарри дважды был в Афганистане за 10 лет службы в британской армии. Тогда он призвал ветеранов вооруженных сил искать поддержки друг в друге, поскольку ситуация в стране обостряется.



Принц Гарри в Афганистане в 2008 году / Фото Getty Images



Принц Гарри в Афганистане в 2014 году / Фото Getty Images

Группировка "Талибан" захватила власть в Афганистане. Теперь местные жители вынуждены жить в страхе, ведь боевики известны жестокими наказаниями. Любой может стать жертвой их расправ. Что происходит с народами Афганистана сейчас и как меняется страна – узнавайте здесь.