Ми всі розуміємо, з ким він товаришує, – Макс Барських розповів про конфлікт з Тіматі

Російський репер Тіматі публічно "наїхав" на Макса Барських за його висловлювання щодо правдивого ставлення світу до Росії. Макс відреагував на це й зазначив, що всі чудово розуміють, з ким товаришує репер.

Нагадаємо, раніше Путін називав Тіматі "довіреною особою". Артист належить до тих російських виконавців, які не засуджують війну Росії проти України.

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Макс Барських дав інтерв'ю команді російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває у в'язниці. Журналісти розповідають правдиві факти про війну на території України та не бояться жорсткої цензури, яка зараз є в Росії.

Артист прокоментував звинувачення Тіматі на його адресу. Макс зазначив, що всі чудово розуміють, з ким товаришує Тіматі й перед ким у нього є певні обов'язки.

З приводу конфлікту з Тіматі. Ми всі розуміємо, з ким він дружить і перед ким має зобов'язання. Тому в нього не вистачить яєць, щоб сказати правду. Не хочу витрачати час на якісь відповіді, бо це вже не шоу-бізнес. Піаритися та виходити на війни у шоу-бізнесі в мене немає жодного інтересу,

– поділився Барських.

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