24 лютого в Україні почалася війна, яку цинічно та необґрунтовано почала Росія. Того для Макс Барських був у Києві. Артист родом з Херсона, тому згодом він відправився туди, щоб врятувати рідних.

Зверніть увагу Територія Росії викреслена з моєї географії, – Макс Барських вказав росіянам, де їхнє місце

Макс Барських про початок війни

24 лютого Максим мав квиток на літак. Та того дня звичайне життя мільйонів українців зупинилося й вже ніколи не буде таким, як колись. Тоді артист вирушив у різні куточки України, щоб врятувати рідних.

Барських родом з Херсона – одного з міст, які найбільше потерпають від окупантів. Дорогою туди артист побачив на власні очі російську техніку, обстріли.

У день, коли почалася війна, в мене був квиток на літак. Але замість цього довелося терміново рятувати рідних, які є в різних куточках України. Я відправився в Херсон, щоб вивезти свою маму. Провів за кермом 19 годин. За цей час я побачив все: обстріли, російську військову техніку,

– прокоментував Барських.

Зазначимо, Макс приєднався у прямий ефір ютуб-каналу російського опозиціонера Олексія Навального. Зараз росіянин перебуває у в'язниці, але його команда працює над тим, щоб донести людям правду про всі ті події, які відбуваються на території України. Раніше з командою Навального спілкувалася Маша Єфросиніна.

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