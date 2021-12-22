Ми цілувалися, – Євген Кот вперше зізнався, що в них з Мішиною був роман

Два роки тому Ксенія Мішина виходила на паркет "Танців з зірками" з Євгеном Котом. Секс-символ проєкту вперше зізнався, що між ними вирувала пристрасть. У них був роман.

Ще до "Холостячки", восени 2019 року, публіка приплітала роман Ксенії Мішиній та Євгену Коту, з яким вона перемогла на "Танцях з зірками". Їхні гарячі та чуттєві постановки зводили з розуму всю країну. Однак тоді пара стверджувала, що пристрасть на паркеті – це частина постановки. Лише зараз танцівник чесно зізнався, що іскра між ними таки спалахнула.

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У Ксенії Мішиної був роман з Євгеном Котом

Зірка серіалу "Кріпосна" зачарувала Кота з першої зустрічі. На той момент він уже був одружений з танцівницею Наталією Татаринцевою. Так, зірка відверто сказав коханій, що Ксенія Мішина приваблює його як жінка.

Коли ми з Ксюшею познайомилися, то після першої зустрічі я прийшов до Наталі і чесно сказав, що Ксенія дуже гарна. У нас з нею може бути роман. І був. Ми ж цілувалися з Мішиною просто на паркеті,

– заявив Євген Кот.

Щоправда, достеменно невідомо, чи був той поцілунок частиною постановки, чи стався на емоціях від номера.

Ксенія Мішина та Євген Кот на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму танцівника

Євген Кот і Наталія Татаринцева офіційно одружилися в січні 2019 року. Однак весілля закохані зіграли лише в червні. Їхня казкова церемонія відбулась на острові в Тихому океані.

Примітно, що сезон "Танців" з Мішиною став для Євгена Кота останнім. Можливо, він відмовився від проєкту заради дружини Наталі. Хоч сам танцівник стверджує, що на шоу його не влаштовував гонорар.

"Я людина, яка знає ціну собі, своїй професії. Не хотілося витрачати так багато часу, сил і здоров'я, і при цьому не заробляти стільки, у скільки я оцінюю свою працю", – заявляв Євген Кот.

До слова, у липні цього року вони з Мішиною знову стали колегами, однак цього разу на шоу "Україна має талант". Суддівський стіл переможці "Танців з зірками" ділять з Сергієм Притулою.