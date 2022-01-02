Ми такі міцні й сильні, – Олександр Божик розповів, які емоції переповнювали його на Майдані

У лютому 2014-го року Олександр Божик теж був на Майдані. Зірка зізнається, коли поряд з ним стояли тисячі людей, він пишався своєю сильною та міцною нацією. На його думку, це братерство відчутне досі.

Скрипаль-віртуоз ніколи не забуде, як в лютому майже вісім років тому вперше поїхав автомобілем у Київ. З собою він "взяв якихось людей", які теж були готові підтримати мітингувальників. На Майдані Олександр Божик зрозумів, що силу народу вже неможливо змінити в іншому керунку.

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Є така традиція вже, що коли в Україні починає падати сніг, в мене особисто починаються думки про Майдан. Тому що як тільки починається зима, в нас щось відбувається: і в політиці, і в житті,

– зауважив музикант.

"Я щасливий, що я є українцем, і я щасливий, що ми такі міцні й сильні, тому що ми можемо встати і боротись, якщо нам щось не подобається. Ми не будемо мовчати. Думаю, це весь світ зрозумів", – додає Олександр Божик.

Натомість дружина скрипаля Юлія вважає, що піднесення та єднання людей, яке зародилося на Майдані, триває досі. Вона дуже хоче, аби це закарбувалося в пам'яті народу.

"Якщо говорити про "Майдан сьогодні", то зараз це можна перетворити у явище "підтримки свого": підтримку свого артиста, свого виробника. Зараз ми маємо можливість проголосувати гривнею за те, у чому вбачаємо майбутнє", – висловлюється Юлія Божик.

Олександр Божик з дружиною Юлією / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Олександр Божик про концерти на Сході

Розмову зі скрипалем Олександром Божиком і його дружиною Юлією читайте у межах проєкту Інтерв'ю24

Скрипаль-віртуоз розуміє, як важливо підтримувати військових, адже вони вже сім років оберігають наш спокій. Так, він бере участь у благодійних концертах, на яких збирають гроші на реабілітацію поранених. До Сходу музикант поки не доїхав, але планує.

"До Сходу я не добрався, але досить часто виступаю на полігонах. Колись я виступав перед військовими, мені сказали: "Ви знаєте, Олександре, ці хлопці, що вас нині слухають, завтра всі відправляються на Схід". Це для мене було шоком, тому що розумію, що завтра, можливо, когось з них вже не буде", – зі щемом пригадує Олександр Божик.

Інтерв'ю з Олександром та Юлею Божиками у відеоформаті: дивіться відео 24 каналу