Ми розлучилися ще до війни, – Дорофєєва розповіла правду про розрив з Дантесом і нові стосунки

18 березня Надя Дорофєєва та Вова Дантес ошелешили фанів новиною, що розлучаються. Зірки довго не коментували свій розрив, але у свіжому інтерв'ю співачка зізналася, що вони давно не разом. Артисти розійшлися ще до війни, але не встигли про це оголосити.

Дорофєєву та Дантеса вважали однією з найкрасивіших пар українського шоу-бізу. Однак після 6 років шлюбу пара розбіглася. Зізналися вони в цьому на 23-й день війни. Зірки не могли тягнути далі, адже запитання одне про одного лише ранили.

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Надя Дорофєєва про розлучення з Дантесом

Хотілося вже про це сказати, бо ми розлучилися ще до війни. І було багато запитань, нам було дуже складно відповідати, як там Вова, як там Надя, а ми вже не разом. Тому ми вирішили поставити крапку в цьому,

– розповіла Надя Дорофєєва.

"Хоч йде війна, ми дихаємо, живемо, їмо, навіть щось дивимося. Я завжди досить відверта зі своїми шанувальниками. І я не думаю, що ми когось образили тим, що ми сказали з Вовою про те, що ми вже не разом", – додала співачка.

Вона вкотре зауважила, що вони з Дантесом залишилися хорошими друзями і досі близькі. Цікаво, що колишній навіть публічно привітав її з днем народження, який Дорофєєва святкує в четвер, 21 квітня.

З днем народження. Кохай і будь коханою,

– лаконічно побажав співак.

Володимир Дантес привітав Дорофєєву з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

Надя Дорофєєва про нові стосунки

Відповідаючи на запитання, чи готова до нових стосунків Надя Дорофєєва сказала: "Так, готова. Я готова, але дуже хочу додому".

Тут варто нагадати, що артистці приписують роман з Михайлом Кацуріним – музикантом і ресторатором, якому належать чотири заклади східної кухні в Києві. Свого часу вони з Дорофєєвою дружили сім'ями, адже він був вдруге одружений на дизайнерці Дар'ї. У січні 2021 року Михайло та Надя парами літали на Балі, а 18 березня 2022 разом оголосили про розлучення. Після цього їх заскочили в Барселоні.

Дорофєєва з Дантесом, Кацуріним і його ексдружиною / Фото з інстаграму співачки