Ми пам'ятаємо твій подвиг, – Олена Мозгова згадала загиблого Артема Димида і звернулася до колег

Українська продюсерка Олена Мозгова емоційно звернулася до артистів, які виступають за кордоном і називають це геройством. Також вона згадала пластуна Артема Димида, який загинув у боях за Україну.

Жінка наголосила, що виступи на благодійних концертах – це найменше, що можуть зробити українські артисти для тих, хто щодня ризикує життям на фронті.

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Олена Мозгова про виступи українців за кордоном та загиблого воїна

Продюсерка зазначила, що місяць мовчала, лише спостерігала за новинами та дописами. Вона й зараз могла б промовчати, однак натрапила на відео, де мати співає колискову загиблому на війні синові. У ролику мама 26-річного пластуна і воїна зі Львова Артема Димида заспівала останню колискову для сина. Хлопець загинув під час мінометного обстрілу біля Донецька. Від цих кадрів розривається серце.

Дякую тобі, Артеме, спочивай із миром! Ми пам'ятаємо твій подвиг і вдячні тобі довіку. Мамі співчуття і сили пережити це неймовірне горе,

– написала Олена в дописі.

Також Мозгова звернулася до колег, які виступають за кордоном і вважають, що виконують неймовірно важку роботу: "Дорогі та не дуже дорогі колеги, так би мовити, по цеху, не витирайте піт із чола, не називайте свої концерти та участь у концертах геройством (а саме це формулювання я прочитала в одному з дописів, що й наштовхнуло на написання цього). Це найменше, що ви можете і повинні робити, якщо вже й справді важче мікрофона чи клавіші нічого не тримали в руках. Просто робіть, що можете, і дякуйте щохвилини цим молодим, красивим, розумним, сміливим хлопцям і дівчатам, завдяки яким ми всі живі".