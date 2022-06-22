Женщина подчеркнула, что выступления на благотворительных концертах – это меньше всего, что могут сделать украинские артисты для тех, кто ежедневно рискует жизнью на фронте.

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Елена Мозговая о выступлениях украинцев за границей и погибшего воина

Продюсерка отметила, что месяц молчала, только наблюдала за новостями и сообщениями. Она и сейчас могла бы промолчать, однако наткнулась на видео, где мать поет колыбельную погибшему на войне сыну. В ролике мама 26-летнего пластуна и воина со Львова Артема Димида спела последнюю колыбельную для сына. Парень погиб во время минометных обстрелов возле Донецка. От этих кадров разрывается сердце.

Спасибо тебе, Артем, почивай с миром! Мы помним твой подвиг и благодарны тебе вовек. Маме сочувствия и силы пережить это невероятное горе,

– написала Елена в сообщении.

Также Мозговая обратилась к коллегам, выступающим за границей и полагающим, что выполняют невероятно тяжелую работу: "Дорогие и не очень дорогие коллеги, так сказать, по цеху, не вытирайте пот со лба, не называйте свои концерты и участие в концертах геройством (а именно эту формулировку я прочитала в одном из сообщений, что и натолкнуло на написание этого.) Это меньше всего, что вы можете и должны делать, если уж действительно труднее микрофона или клавиши ничего не держали в руках. благодарите ежеминутно этих молодых, красивых, умных, смелых ребят, благодаря которым мы все живы".

Отметим, что многие коллеги Елены сменили музыкальные инструменты на оружие и ушли на фронт. Каждый день они рискуют жизнью, помогают военным бороться с русскими оккупантами. Некоторые уже получили ранения в бою с захватчиками, которые ежедневно приносят украинскому народу смерть и боль. Кто из известных мужчин надел форму Вооруженных Сил Украины – узнайте по ссылке.