Дружина президента України Олена Зеленська звернулась до перших леді з усього світу. Вона відповіла, як вони можуть допомагати Україні у час війни.

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Як перші леді можуть допомогти Україні

Відповідь Олени Зеленської була простою – говорити світові правду. Та поміж цим були й окремі поради для дружин очільників держав. Перша леді України закликала використовувати насамперед силу голосу.

"Розкажіть, що в Україні не "спецоперація" , як каже Путін, а війна. І агресор – Росія.

, як каже Путін, а війна. І агресор – Росія. Говоріть світу правду про те, що українські діти живуть і навчаються в бомбосховищах, а лікарі змушені рятувати пацієнтів у підвалах.

Попри запевнення російських пропагандистів та рупорів Кремля, в Україні вже десятки жертв серед мирного населення.

серед мирного населення. Нападник приховує, але втрати російських військових сягають тисяч життів. Скажіть російським матерям, що їхні сини не на навчаннях, а гинуть при спробі захопити Україну.

Закличте росіян виходити на протести. Вони залякані своїм керівництвом, але мають усвідомити, що ця війна – початок кінця і для них. І йдеться не лише про економіку.

Україна хоче миру. Але Україна оборонятиметься й ніколи не капітулює.

й ніколи не капітулює. Україну не потрібно рятувати. Але від світу нам потрібна підтримка для нашої армії та цивільних. Не тільки словом.

Закличте співвітчизників допомагати українським жінкам та організуйте державну допомогу.

Дайте світові зрозуміти, що це не війна "десь там". Це війна у Європі й на кордонах із ЄС . Україна зупиняє силу, яка вже завтра загарбницьким способом може увійти у ваші мирні міста.

. Україна зупиняє силу, яка вже завтра загарбницьким способом може увійти у ваші мирні міста. Не мовчіть про те, що Путін погрожує розпочати ядерну війну. Бо тоді у світі не залишиться безпечного місця.

Якщо ви можете надати гуманітарну допомогу – будь ласка, повідомте мені, ми скоординуємо зусилля".

Прошу вас, долучайтеся! Це особливо важливо зараз. Бо з боку Росії йде ще й інформаційна війна, і кожне слово правди – сила. Яка наближає мир для всіх нас,

– підсумувала перша леді.

Також Олена Зеленська оприлюднила зворушливі звернення перших леді Литви та Латвії на підтримку України.

Звернення Діани Наусєдєнє та Андри Левіти / Відео з інстаграму Олени Зеленської

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Текст публікації Олени Зеленської

У ці дні перші леді з усього світу запитують мене, як допомогти Україні, яка веде бій із нападником. Відповідаю вам: розкажіть світові правду!

Розкажіть, що в Україні не "спецоперація", як каже Путін, а війна. І агресор – Росія.

Говоріть світу правду про те, що українські діти живуть і навчаються в бомбосховищах, а лікарі змушені рятувати пацієнтів у підвалах.

Попри запевнення російських пропагандистів та рупорів Кремля, в Україні вже десятки жертв серед мирного населення.

Нападник приховує, але втрати російських військових сягають тисяч життів. Скажіть російським матерям, що їхні сини не на навчаннях, а гинуть при спробі захопити Україну.

Закличте росіян виходити на протести. Вони залякані своїм керівництвом, але мають усвідомити, що ця війна – початок кінця і для них. І йдеться не лише про економіку.

Україна хоче миру. Але Україна оборонятиметься й ніколи не капітулює.

Україну не потрібно рятувати. Але від світу нам потрібна підтримка для нашої армії та цивільних. Не тільки словом.

Закличте співвітчизників допомагати українським жінкам та організуйте державну допомогу.

Дайте світові зрозуміти, що це не війна "десь там". Це війна у Європі й на кордонах із ЄС. Україна зупиняє силу, яка вже завтра загарбницьким способом може увійти у ваші мирні міста.

Не мовчіть про те, що Путін погрожує розпочати ядерну війну. Бо тоді у світі не залишиться безпечного місця.

Якщо ви можете надати гуманітарну допомогу – будь ласка, повідомте мені, ми скоординуємо зусилля.

Шановні друзі та колеги! Пів року тому ми з вами започаткували в Києві унікальну платформу для взаємодії – саміт перших леді та джентльменів. Вже тоді ми говорили про силу нашого голосу та впливу. Сьогодні я прошу вас використати цей голос, щоб донести правду. Свої звернення на підтримку України вже записали перша леді Литви Діана Наусєдєнє та перша леді Латвії Андра Левіта, за що я безмежно вдячна!

Прошу вас, долучайтеся! Це особливо важливо зараз. Бо з боку Росії йде ще й інформаційна війна, і кожне слово правди – сила. Яка наближає мир для всіх нас.