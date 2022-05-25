Ми дійсно поруч, – Позитив про стосунки з партнеркою з "Танців з зірками" Юлією Сахневич
Джерело:"Ранок з Україною"
Екссоліст гурту "Время и Стекло" Позитив на час війни виїхав з Києва на Захід України. Разом з ним перебуває партнерка з "Танців з зірками" Юлія Сахневич, однак артист не зізнається, чи є між ними романтичні стосунки.
Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) не виїжджав з України, однак столицю вирішив на деякий час покинути. Зараз він разом з друзями започаткував благодійну ініціативу "Діти-Дітям" – організовує свята для дітей, які вимушено покинули рідні домівки через війну.
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Стосунки Юлії Сахневич і Позитива
Хореографиня Юлія Сахневич, з якою Олексій брав участь у "Танцях з зірками" восени 2020 року, зараз перебуває разом з ним. Дівчина долучилася до акції "Діти-Дітям". Завгородній зазначив, що Юлія придумала багато цікавого для дітей та й взагалі сприяє тому, щоб ця акція відбувалася в різних містах.
Але особисті стосунки з Сахневич Позитив не коментує. На його думку, зараз не час для обговорення таких тем.
Ми дуже добре товаришуємо. Ми дійсно бачимося, ми дійсно поруч. Юлька мені дуже допомагає. Але крім цього, я нічого не буду казати, бо це не на часі,
– сказав Позитив.
Перший шлюб і розлучення Позитива
- У 2021 році стало відомо, що Олексій розлучився з дружиною Анною Андрійчук, з якою був 13 років.
- Дівчина розповідала, що причиною розриву стали різні інтереси подружжя: у Завгороднього на першому місці була музика та робота, а вона хотіла справжню сім'ю, дітей.
- Розлучення для обох було дуже болючим, адже закохані прожили разом 13 років. Вони крок за кроком йшли в доросле життя і те, ким є зараз, – це відбиток взаємної любові та підтримки.
- Навіть після розлучення ексзакохані лише позитивно відгукувалися один про одного. У пари є спільні друзі, довга історія, тому продовжували спілкуватися.
- Після розриву Олексій та Анна не повідомляли про нові стосунки. Наразі вони тримають особисте життя якомога далі від сторонніх очей.
- Також невідомо, чи розмовляли та бачилися вони під час війни.