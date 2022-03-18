Ми будемо класти цеглу, – Jerry Heil обіцяє відбудувати рідний Васильків після війни

Інтернет-сенсація Jerry Heil родом з Василькова, який потерпає від обстрілів окупантів. Зараз вона в Європі, але її батьки під Києвом, тож серце в неї не на місці. Зірка вірить у перемогу України й обіцяє по цеглині відбудувати рідне місто.

Війна застала Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шамаєва) в Києві, але вона швидко виїхала зі столиці в Європу. Близько до бойових дій залишилася її сім'я, з якою вона постійно на зв'язку.

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Jerry Heil про рідний Васильків

Мама і тато співачки у Василькові. Вони дуже хвилюються, щоб їхні телефонні розмови ніхто не прослуховував, тож двічі на день списуються з зірковою донькою. Вона натомість стежить за всіма новинами.

Те, що я бачу, крає мені серце, тому що 80% моєї душі – це Васильків. Я дуже люблю своє місто і спостерігати, як його бомблять – це дуже страшно, боляче і важко,

– зізналась Jerry Heil.

Схоже, найбільше панікує мама співачки, тож аби заспокоїти її, вона пообіцяла власноруч класти цеглу, відбудувати у Василькові все те, що окупанти зрівняли з землею.

"Я вже писала мамі, шо буду власними руками класти там кірпічі, а потім зрозуміла, що ні – кірпічі будуть класти вони, а ми будемо класти цеглу і відбудуємо. І все в нас буде ще краще", – оптимістично запевнила Jerry Heil.

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Jerry Heil про те, що робить у Європі

Після перших вибухів у Києві артистка виїхала за кордон і встигла виступити в Амстердамі на підтримку України – заспівати вже вірусний хіт Putin go home. Jerry Heil зізналась, на черзі інші країни Європи.

"У нас є чудесна пісня, яка виникла у 2014 році – "Хутін пуйло". Я вирішила перекласти її англійською мовою, зробила її більш ввічливою. Вона тепер називається Putin go home. З нами вже починає співати Європа. Мені здається, що для підтримки та об'єднання людей це дуже важлива місія", – висловилася зірка.

Jerry Heil співає Putin go home в Амстердамі: відео