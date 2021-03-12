51-річний американський актор Меттью Мак-Конагей за роки в кіно встиг реалізувати себе ще й як сценарист, режисер і продюсер. У новому інтерв'ю зірка зізнався, що тепер замислюється про політичну кар'єру. Він серйозно розглядає можливість балотуватися на пост губернатора штату Техас.

Оскароносний актор Меттью Мак-Конагей вже давно здобув шалений успіх в Голлівуді й, схоже, хоче повторити шлях легендарного Арнольда Шварценеггера, який у 56-річному віці пішов з кіноіндустрії та був обраний на посаду губернатора Каліфорнії. Однак він націлений стати губернатором іншого штату – Техасу.

Цікаво Зірка "Гаррі Поттера" розповіла про расизм на знімальному майданчику

Меттью Мак-Конагей планує стати губернатором Техасу

У новому подкасті The Balanced Voice, який вийшов в середу, 10 березня, що "серйозно розглядає" можливість балотуватися на пост губернатора Техасу на виборах 2022 року або на будь-яку іншу політичну посаду. Меттью Мак-Конагей переконаний, що сповна проявив себе в кіно й прагне реалізуватися в політиці.

Я знову аналізую, яка моя провідна роль. Адже я дійсно думаю, що мені є чому навчити і чим поділитися, і яка моя роль? В яку категорію я потраплю в наступному розділі мого життя?

– висловився актор.

Як пише The Guardian, якщо зірка зробить вибір на користь політики, то його конкурентом на виборах стане республіканець Ґреґ Ебботт, який готовий до переобрання. Меттью Мак-Конагей не вперше натякає на старт політичної кар'єри. У листопаді минулого року він заявив, що його шлях в політиці "більше залежить від людей", ніж від нього самого, а саму сферу він назвав "зламаним бізнесом".

Наразі невідомо, від якої палати хоче балотуватися в губернатори зірка фільму "Далласький клуб покупців" – від республіканців чи від демократів. Варто додати, що Меттью Мак-Конагей неодноразово допомагав своєму штату Техас. Під час першої хвилі пандемії коронавірусу він знімав соціальні ролики, закликаючи носити маски, а після снігової бурі в лютому цього року організував благодійний збір коштів, щоб забезпечити техасців предметами першої необхідності.