51-летний американский актер Мэттью Макконахи за годы в кино успел реализовать себя еще и как сценарист, режиссер и продюсер. В новом интервью звезда признался, что теперь задумывается о политической карьере. Он серьезно рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора штата Техас.

Оскароносный актер Мэттью Макконахи уже давно получил огромный успех в Голливуде и, похоже, хочет повторить путь легендарного Арнольда Шварценеггера, который в 56-летнем возрасте ушел из киноиндустрии и был избран на пост губернатора Калифорнии. Однако он нацелен стать губернатором другого штата – Техас.

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Мэттью Макконахи планирует стать губернатором Техаса

В новом подкасте The Balanced Voice, который вышел в среду, 10 марта, Мэттью Макконахи заявил, что "серьезно рассматривает" возможность баллотироваться на пост губернатора Техаса на выборах 2022 года или на любую другую политическую должность. Мэттью Макконахи убежден, что вполне проявил себя в кино и стремится реализоваться в политике.

Я снова анализирую, какая моя ведущая роль. Ведь я действительно думаю, что мне есть чему научить и чем поделиться, и какова моя роль? В какую категорию я попаду в следующей главе моей жизни?

– высказался актер.

Как пишет The Guardian, если звезда сделает выбор в пользу политики, то его конкурентом на выборах станет республиканец Грег Эбботт, который готов к переизбранию. Мэттью Макконахи не впервые намекает на старт политической карьеры. В ноябре прошлого года он заявил, что его путь в политике "больше зависит от людей", чем от него самого, а саму сферу он назвал "сломанным бизнесом".

Пока неизвестно, от какой палаты хочет баллотироваться в губернаторы звезда фильма "Далласский клуб покупателей" – от республиканцев или от демократов. Стоит добавить, что Мэттью Макконахи неоднократно помогал своему штату Техас. Во время первой волны пандемии коронавируса он снимал социальные ролики, призывая носить маски, а после снежной бури в феврале этого года организовал благотворительный сбор средств, чтобы обеспечить техасцев предметами первой необходимости.