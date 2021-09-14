Met Gala 2021: трансгендер Елліот Пейдж вперше з'явився на публіці після камінг-ауту
Джерело:24 канал
Канадський актор-трансгендер Елліот Пейдж з'явився на першому публічному заході після того, як оголосив про зміну статі. Він постав на Met Gala 2021 в елегантному костюмі від Balenciaga.
У музеї Метрополітен в Нью-Йорку 14 вересня пройшла гучна та довгоочікувана вечірка Met Gala. Вперше за довгий час на публіку вийшли зірки, які зазнали чималих змін за час пандемії коронавірусу.
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Елліот Пейдж здійснив перший публічний вихід
Одним з таких знаменитостей став канадський актор-трансгендер Елліот Пейдж. За 9 місяців після того, як він оголосив про трансгендерність, зірка вийшов у світ на Met Gala 2021.
Оскільки актор видалив груди та повністю почувається чоловіком, він одягнувся відповідно. Елліот обрав класичний чорний костюм від Balenciaga та білу сорочку. Таке вбрання Пейдж поєднав з кросівками на масивній платформі.
Родзинкою look стала яскрава зелена троянда на смокінгу. Актор не користувався косметикою та вклав волосся звично для себе.
Елліот Пейдж на Met Gala / Фото Getty Images
Елліот Пейдж на Met Gala / Фото Getty Images
Трансгендерний перехід Елліота Пейджа
- Зміни в орієнтації та статі актора почалися ще у 2014 році. Тоді ще Еллен Пейдж оголосила, що є лесбіянкою. У 2018 році вона одружилась з Еммою Портнер.
- 1 грудня 2020 року Еллен Пейдж приголомшила заявою про те, що є трансгендером, її тепер звати Елліот, та звертатись до неї слід у займеннику "він".
- Трохи згодом Елліот Пейдж розлучився з дружиною Еммою Портнер. Ймовірно, причиною розриву став трансгендерний перехід. Попри розрив стосунків Емма підтримувала колишню кохану у всіх її змінах.
- Через кілька місяців Елліот Пейдж прикрасив обкладинку журналу Time. Стало відомо, що актор видалив груди та кардинально змінив імідж.