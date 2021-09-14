Знамените подружжя любить відправлятись у круїз Середземним морем, втім, цього року відпустка співпала із Met Gala. Але ті не розгубились і віддали перевагу відпочинку. У ЗМІ повідомляють, що Бейонсе та Jay Z орендували для відпочинку розкішну яхту в одного з найбагатших людей світу – Джеффа Безоса.

До слова Вартістю 130 мільйонів доларів: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек орендували яхту Ахметова, – ЗМІ

Чим особлива яхта Безоса

Як повідомляють в AutoEvolution, оренда такого судна в тиждень коштує 4 мільйони доларів. Втім, це не є особливою розкішшю для зірок, адже пара загально володіє майже 2 мільярдами заощаджень. Щодо самої вартості яхти пі назвою The Flying Fox, то вона складає 400 мільйонів доларів. Її Безос придбав у 2019 році, хоча ніде про це офіційно не заявляв.

У ЗМІ також додають, що таке судно – найбільша чартерна мегаяхта у світі (має 19 місце по внутрішньому об'єму). Всередині може проживати від 22 до 25 гостей і 55 членів екіпажу. Така яхта також є оздоровлювальним курортом, адже на двох поверхах розміщені центр з кріосауною та центр кріотерапії, дві кухні шеф-кухаря, кінотеатр, нічний клуб, два вертолітні майданчики, великий басейн.



Яхта Джеффа Безоса The Flying Fox / Фото AutoEvolution

Розкішні фото з відпочинку

Разом із закоханими на море відправились їхні діти – на одному з фото з ними фотографувалась найстарша донька Блю Айві. Сім'я мала змогу побувати у найкрасивіших місцях біля європейських узбережь, милуючись світанками та заходами сонця. На знімках, які опублікувала Бейонсе, вона також показала, які гламурні образи обрала для поїздок.

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