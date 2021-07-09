Мерилін Менсон здався поліції

9 липня 2021 , 09:33
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Джерело:

TMZ

Рок-виконавець Мерилін Менсон добровільно здався поліції. Раніше його звинуватили у нападі на відеооператора під час концерту.

Артиста шукали протягом місяця. Наприкінці червня в мережі з'явилася інформація, що він сам планує здатися поліції. Вона виявилася правдивою.

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Мерилін Менсон здався поліції

Після місяця переховувань музикант сам прийшов до правоохоронців. Менсона не заарештували, а відпустили з декількома умовами:

  • підписку про невиїзд;
  • він не контактуватиме з ймовірною потерпілою;
  • не здійснюватиме правопорушень;
  • з'являтиметься на всіх судових засіданнях у справі.

Звинувачення проти Мериліна Менсона

  • У 2019 році співак виступав у Гілфорді. Там він нібито накинувся на відеооператора. Саме через це поліція почала розшукувати музиканта.
  • Раніше Мериліна Менсона звинувачували у домашньому насильстсві та аб'юзі. Зірка серіалу "Світ Дикого Заходу" Еван Рейчел Вул заявила, що рок-музикант знущався з неї протягом багатьох років.
  • Згодом співачка Фібі Бріджерс розповіла, що в будинку Менсона є "кімната для зґвалтувань".
  • Ще однією жінкою, яка поділилася ексклюзивними деталями стала акторка з серіалу "Гра престолів" Есме Б'янко. Вона мала роман з Менсоном, в якому страждала від жорстокості. Дівчина зізнавалася, що відчувала себе полоненою
  • Загалом Менсона звинуватили в домаганнях понад 15 жінок. Як зараз розвивається справа – невідомо.
Автор: Христина Кобак