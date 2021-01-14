Більше ніж через пів року відома пара актриси Мері-Кейт Олсен і банкіра Олів'є Саркозі перебуває на фінальній стадії шлюборозлуного процесу. Представник Мері-Кейт повідомив, що їм вдалося врегулювати усі спірні питання.

Ще у травні 2020 року мережу сколихнула новина, що подружжя вирішило розлучитись після 5 років сімейного життя. На розлучення подала актриса Мері-Кейт, проте її заяву суд відхилив через пандемію коронавірусу. Проте всі змогли вирішити спірні питання через відеодзвінок, повідомляють у Mirror.

До слова Мері-Кейт Олсен розлучається з Олів'є Саркозі: у ЗМІ довідались ймовірну причину

Разом зі своїми адвокатами вона зв'язалася з суддею та Саркосі і всього за 20 хвилин змогла домовитись щодо невирішених проблем. Найбільше Олсен переживала за будинок у Нью-Йорку, який, за її словами, хотів залишити собі чоловік, проте все врегулювалось і маєток залишився за нею.

25 січня відбудеться фінальне слухання, під час якого екскохані підпишуть усі необхідні папери, щоб офіційно розлучитись.