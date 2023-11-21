It's Christmas, baby: різдвяна пісня Snowman знову стала трендом, який хоче повторити кожен

З першим снігом у повітрі посилюється дух Різдва. Тим часом у мережі знову стають вірусними відео під пісню Snowman від Sia.

Цьому тренду з тіктока вже близько 3 років – він щоразу стає популярний взимку. Адже він найкраще передає зимову й святкову атмосферу, пише 24 Канал.

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Зимовий тренд тіктока, який хочеться повторити

Користувачі в Україні та інших куточках країни знімають атмосферні відео. У них пари (друзі або закохані) танцюють під світлом ліхтарів на вулиці, поки падає сніг. Також у мережі показують, як прикрашають дім до свят, або діляться кадрами зі своїх міст, де вже панує Різдво.

Усі ці ролики супроводжує пісня австралійської співачки Sia – Snowman. Цей трек артистка випустила ще у 2017 році, але взимку, особливо у різдвяний період, він очолює рейтинги не лише в тіктоці, а й інших соцмережах та платформах.

Sia – Snowman: дивіться відео онлайн

В Україну прийшла зима

У багатьох регіонах країни вже випав перший сніг. Спочатку припорошило Вінницьку область, а за нею і весь Захід України – Закарпаття, Прикарпаття, Рівненщину та Львівщину. Під кінець тижня засніжило у Дніпрі та Миколаєві.

І хоч перший сніг ще мокрий та не залишився надовго, українські тіктокери побігли знімати відео до цього святкового тренду, який лише набирає обертів.

Дивіться відео зимового тренду з тіктока: